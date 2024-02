Il Bologna continua a volare: batte la Lazio all’Olimpico (1-2) e aggancia l’Atalanta al quarto posto

Il Bologna sbanca l’Olimpico in rimonta, grazie alle reti di El Azzouzi e Zirkzee, dopo esser passato in svantaggio nel primo tempo per il gol di Isaksen. Bel primo tempo con la Lazio che ha provato ad imporre il suo ritmo trovando prima il gol con Immobile, annullato per fuorigioco, e poi una splendida combinazione conclusa dal mancino di Isaksen su assist del capitano biancoceleste per il gol dell’1-0. Il Bologna trova il pareggio con il gol da due passi di El Azzouzi, servito da Fabbian dopo un errore in disinpegno della difesa della Lazio e di Provedel. Nel secondo tempo le due squadre sembrano più stanche ed entrambe non vogliono perdere; è la Lazio ad avere più bisogno dei tre punti e prova a spingere, ma viene punita da una splendida azione del Bologna conclusa dal destro secco, di prima intenzione, di Joshua Zirkzee. Non basta il forcing finale della Lazio, Bologna che prende i tre punti e si porta a 45 punti, pari all’Atalanta al quarto posto in classifica. Stagione splendida della squadra di Tiago Motta.

Tabellino di Lazio-Bologna

LAZIO: Provedel I. (Portiere), Lazzari M. (dal 32′ st Pellegrini Lu.), Patric (dal 11′ pt Casale N.), Gila M., Marusic A., Guendouzi M., Cataldi D., Luis Alberto (dal 32′ st Kamada D.), Isaksen G. (dal 20′ st Pedro), Immobile C. (dal 20′ st Castellanos T.), Felipe Anderson. A disposizione: Anderson A., Fernandes S., Hysaj E., Mandas C. (Portiere), Napolitano L., Sepe L. (Portiere) Allenatore: Sarri M..

BOLOGNA: Skorupski L. (Portiere), Posch S., Beukema S., Lucumi J., Kristiansen V., El Azzouzi O. (dal 28′ st Aebischer M.), Orsolini R., Ferguson L., Fabbian G. (dal 28′ st Urbanski K.), Saelemaekers A. (dal 28′ st Ndoye D.), Zirkzee J.. A disposizione: Bagnolini N. (Portiere), Calafiori R., Corazza T., De Silvestri L., Ilic M., Karlsson J., Lykogiannis C., Moro N., Odgaard J., Ravaglia F. (Portiere) Allenatore: Motta T..

Reti: al 18′ pt Isaksen G. (Lazio) al 39′ pt El Azzouzi O. (Bologna) , al 34′ st Zirkzee J. (Bologna) .

Ammonizioni: al 35′ pt Cataldi D. (Lazio), al 36′ st Marusic A. (Lazio) al 25′ pt Fabbian G. (Bologna), al 1′ st El Azzouzi O. (Bologna).