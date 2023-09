Inter, Acerbi ancora out: Klaassen in panchina contro la Fiorentina

Per Simone Inzaghi la sfida con la Fiorentina diventa molto insidiosa. Il tecnico piacentino dovrà fare i conti con gli infortunati in match così delicato. I nerazzurri se la giocheranno in casa ma dovranno fare a meno di alcuni componenti per Inzaghi che farà di tutto per conquistare i tre punti.

Inter, la lista degli indisponibili

Il tecnico nerazzurro non avrà a disposizione Francesco Acerbi, Alexis Sanchez e Stefano Sensi. Il difensore ed il centrocampista stanno lavorando con intensità, ma non sono ancora rientrati in gruppo. Avrebbero potuto recuperare al massimo per la panchina, ma Inzaghi ha preferito non rischiarli. Mentre per il cileno il discorso è diverso. Il giocatore non ha svolto la preparazione atletica con l’Inter perciò si sta lavorando sul rimetterlo in forma e permettergli di giocare ai massimi livelli. Mentre Klaassen va in panchina.