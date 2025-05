Inter, allarme Inzaghi: per la panchina spunta l’idea Fabregas

Il presente dell’Inter è la finale di Champions League, poi si penserà a tutto il resto. Dal primo giugno tutte le energie saranno dedicate al mercato, ma soprattutto alla questione allenatore. Simone Inzaghi non è certo di restare sulla panchina dell’Inter, l’offerta dell’Al Hilal ha scosso l’ambiente e la società nerazzurra cerca di correre ai ripari. A Milano si stanno guardando intorno, e spunta l’idea Fabregas.

Inter, in un possibile dopo-Inzaghi, l’idea è Fabregas

Il futuro incerto di Inzaghi sta assumendo sempre più una situazione di urgenza. Marotta e Ausilio sperano con tutto di proseguire con il tecnico piacentino, ma ci sono alcune variabili che vanno prese in considerazione. L’offerta dell’Al-Hilal è arrivata, gli arabi hanno intenzione di investire su un allenatore di spessore anche perché hanno un mondiale per club da affrontare, e vogliono provarci il meglio possibile, con una guida prestigiosa. L’offerta economica che è stata fatta recapitare a Inzaghi è unica. Nessun club, incluso l’Inter, potrà mai raggiungere una cifra del genere. Tutto ora dipende dal diretto interessato, che ha chiesto di non prendere una decisione prima della finale di Champions League, che è il sogno di tutta una vita e deve rappresentare la priorità assoluta di questa settimana.

Cesc Fabregas è stata la prima idea dell’Inter per un possibile dopo-Inzaghi. Non sarà facile strappare l’allenatore spagnolo dal progetto Como. Ci sono anche altre idee, non si possono escludere nomi come quello di Max Allegri, che nonostante la stima nei suoi confronti, resta il candidato numero uno alla panchina del Napoli in caso di ritorno di Conte alla Juventus. Se Inzaghi dovesse salutare, quindi, Marotta e Ausilio dovrebbero dare fondo a tutta la loro esperienza e alla loro conoscenza per scegliere il nuovo tecnico, senza poche difficoltà.