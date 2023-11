L’Inter è in apprensione per Benjamin Pavard, uscito nel match contro l’Atalanta, per un problema al ginocchio sinistro. Quello che si è appreso in un primo momento, ha preoccupato molto lo staff di Inzaghi, infatti il giocatore francese a subito la fuoriuscita della rotula poi rientrata.

Inter, è il momento di Bisseck

“Rotula uscita o poi rientrata”, come dichiarato da Simone Inzaghi nel post partita. Oggi ci saranno gli esami strumentali che diranno, effettivamente, la gravità del danno. Si esclude l’intervento chirurgico ma potrebbe esserci l’interessamento dei legamenti, perciò il difensore affronterà una terapia conservativa. Intanto si dovrà pensare ad una soluzione e l’allenatore nerazzurro sta pensando di dare un’occasione a Bisseck.