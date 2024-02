Inter-Atletico Madrid, ballottaggio Darmian-Dumfries per Inzaghi | Simeone pensa a Morata

È il giorno di Inter-Atletico Madrid e sia Inzaghi che Simeone stanno pensando alle migliori scelte per questa sera. Per quanto riguarda l’Inter, il tecnico piacentino ha un solo dubbio: Darmian o Dumfries sulla fascia destra. In vantaggio ci sarebbe l’ex Torino nonostante l’olandese sia tornato al gol con la Salernitana. In porta ci sarà Sommer mentre il trio di difesa sarà composto da Pavard, De Vrij e Bastoni. A centrocampo le sicurezze sono Barella, Chalanoglu, Mkhitaryan e Dimarco e in attacco la coppia sarà formata da Thuram e Lautaro.

I dubbi di Simeone per l’Inter

Anche Simeone schiererà il 3-5-2 come Inzaghi con Oblak tra i pali e Witsel, Gimenez e Hermoso in difesa. Sugli esterni dovrebbero agire Molina a destra e Reinildo a sinistra mentre centralmente ci sarà sicuramente Koke affiancato da De Paul e Saùl con quest’ultimo che è in ballottaggio con Morata. Se dovesse giocare in avanti l’ex Juve insieme a Griezmann, Marcos Llorente arretrerebbe sulla linea dei centrocampisti altrimenti giocherebbe in avanti al fianco dell’attaccante francese.