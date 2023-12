Inter-Bologna, le scelte di Inzaghi e Thiago Motta | Le formazioni

Ottavi di Coppa Italia: a San Siro, ospite dell’Inter, arriva la rivelazione del campionato, il Bologna di Thiago Motta. Nerazzurri, vincitori dell’ultima edizione, fanno il esordio stagionale nella competizione. Diversamente, i felsinei hanno già eliminato Cesena, ai trentaduesimi, e Verona, ai sedicesimi. Entrambe fanno turnover. Inzaghi affida il centrocampo ad Asslani, Klassen e Frattesi, sostenuti da Darmian e Carlos Augusto. In avanti la coppia composta da Arnautovic, grande ex della gara, insieme a Lautaro Martinez. Nei rossoblù non mancano Zirkzee e Ndoye, in attacco con Saelemaekers.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Fabbian, Aebischer, Moro; Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers. All. Thiago Motta.