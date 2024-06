L’Inter si muove anche in uscita

Dopo l’esperienza al Catania, Franco Carboni è pronto a ripartire dal River Plate, club di grande prestigio in Argentina. Secondo quanto riportato da TMW, il laterale mancino è a un passo dal River Plate con l’affare ai dettagli visto che il calciatore si trasferirà in prestito biennale, magari per tornare con più esperienza in nerazzurro, un po’ come accaduto con il fratello Valentin.