Inter, che sfida alla Juventus per Gudmundsson | Altro sgarbo ai bianconeri

E’ Gudmundsson l’ultima idea in casa Inter che permettere ai nerazzurri di chiudere il discorso attaccante visto che il calciatore del Genoa potrebbe arrivare dopo Lautaro, Thuram e Taremi. Questo è quanto riportato da Tuttosport, che svela altri dettagli: “E l’identikit è presto detto: seconda punta che possa permettere a Inzaghi di adottare a partita in corso la soluzione con le due punte e il trequartista con costi comunque accessibili (Zirkzee, in tal senso, a oggi è solo un bellissimo sogno, ovviamente al netto di una clamorosa cessione in attacco). In tal senso, il profilo che più intriga è quello di Albert Gudmundsson, talento nel pieno della maturità che, a 27 anni (li compirà il 15 giugno), può accettare di essere un’alternativa nel roster di una big. L’Inter si iscrive così a una lunga lista di pretendenti, tra cui ci sono senz’altro pure Juventus e Fiorentina”, scrive il quotidiano.

C’è anche l’Inter su Gudmundsson | Tutti i dettagli

“A novembre il Genoa gli ha rinnovato il contratto fino al 2027, passando dai 750mila euro a 1,2 milioni più bonus, stipendio che ingolosisce giustamente l’Inter visto che – anche previo un importante adeguamento – il cartellino di Gudmundsson avrebbe lo stesso peso nel monte ingaggi di quello di Sanchez che percepisce 2,5 milioni (4,62 al lordo grazie al decreto crescita). Senza contare la possibilità – che vale tanto per l’Inter, quanto per la Juve – di inserire una contropartita nell’affare con il Genoa”, conclude così il giornale sportivo.