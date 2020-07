Inter, Conte: “La Juventus è la numero uno. Dobbiamo guardare a loro”

Inter Conte parla alla tv della società

“E’ giusto guardare alla Juventus, che sta dominando in Italia da nove anni. Noi dobbiamo guardare ai migliori e ora loro lo sono, anche in maniera importante rispetto agli altri”. Lo ha detto Antonio Conte, allenatore dell’Inter, parlando alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Sui margini di miglioramento dell’Inter, in un campionato sempre più competitivo, Conte a Inter TV dice: “E’ evidente, vedendo anche i risultati delle altre squadre. Tutte si sono rinforzate. Da qui in avanti sarà una competizione sempre più ardua, perchè basta pensare che solo in quattro possono andare in Champions. Il livello della competizione si è alzato molto, noi dobbiamo cercare di migliorare perchè l’ambizione del club è di raggiungere ogni anno la Champions e tornare ad essere competitivi per vincere lo Scudetto“.

Inter Conte il match con la Fiorentina

“La Fiorentina è sempre una grande squadra, che si è trovata in quella posizione in maniera incredibile. Ha una rosa di ottimi calciatori, c’è Iachini come tecnico che sta facendo un buon lavoro. Loro saranno tranquilli, ma al tempo stesso quando affronti squadre come l’Inter c’è sempre una motivazione intrinseca che ti spinge a dare il massimo”. Lo ha detto Antonio Conte, allenatore dell’Inter, parlando alla vigilia della partita contro la Fiorentina. “Anche noi siamo tranquilli ormai, per cui farò delle valutazioni perchè ho visto tanti giocatori che hanno bisogno di riposare. Faremo delle rotazioni“, ha aggiunto a Inter TV il tecnico nerazzurro.

Occhio al Getafe

Per quanto riguarda il nuovo modulo con un trequartista alle spalle delle punte, Conte dice: “Questo sistema ci fa essere più imprevedibili nella fase offensiva, abbiamo segnato tanti gol anche se concediamo qualcosa in difesa. Ma è dovuto proprio al fatto che portiamo tanti uomini in avanti. In più c’è la possibilità per un trequartista di avere più libertà di azione. Ora abbiamo più soluzioni offensive e anche i giocatori sono contenti. Prima eravamo prevedibili, ora siamo tornati ad essere imprevedibili”. Infine sulle condizioni di Sensi, Conte dice: “Sensi ha ricominciato a correre, sta bene. Saranno prese le giuste precauzioni, ma contiamo di averlo per il finale di stagione e per la sfida contro il Getafe”