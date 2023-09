Inter, derby incerto per Cuadrado | Inzaghi studia l’alternativa

Lo stop per le Nazionali ad alcuni club starebbe destando alcuni piccoli grattacapi. Uno di questi casi è legato all’Inter. In particolare mister Inzaghi sarebbe preoccupato circa alcune assenze in vista del primo grande atteso Derby di Milano 2023/2024.

Inter, cuadrado in bilico contro i Diavoli

Sono due i giocatori dell’Inter assenti durante lo stop delle Nazionali impegnati con le qualificazioni per gli Europei, i cui nomi rispondono ai profili di Juan Cuadrado e Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato da FCINTER1908, chi starebbe destando preoccupazione a mister Inzaghi sarebbe proprio Cuadrado il quale, nonostante un piccolo problema infiammatorio, non farà rientro all’ombra della Madonnina per il Derby tanto atteso contro il Milan sabato 17 settembre. Il Biscione numero 17 non lascerà anzitempo la nazionale colombiana per il week end in un San Siro da “6 milioni di euro”