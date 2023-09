Inter-Milan, San Siro sold-out | Incasso da 6 milioni di euro

Siamo entrati nel pieno della settimana dove ci saranno sfide importanti come Genoa-Napoli, Juventus-Lazio e Inter-Milan. E proprio la città di Milano aspetta con trepidazione questo derby visto che le due squadre godono di ottima salute e arrivano a punteggio pieno.

Inter-Milan, la città si prepara

Pochi i problemi per Inzaghi, diversi invece per Pioli, che dovrà fare a meno di Tomori, squalificato contro la Roma. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, San Siro sarà sold-out visto che oltre i 40 mila biglietti saranno aggiunti anche gli altri, per un totale di 6 milioni di euro, anche se non sarà record.