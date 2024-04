Ranking UEFA: Inter e Roma teste di serie in Champions League. La classifica completa con altre italiane

L’Inter è uscita molto presto dalla Champions League, ma nonostante la delusione, la formazione di Simone Inzaghi resta nella Top Ten del Ranking Uefa.

Inter e Roma, nella Top Ten

Ecco il ranking UEFA dopo l’andata dei quarti di finale di Champions League. L’Italia è ancora in corsa con 4 rappresentanti. Tre di esse in Europa League, exploit mai avvenuto da quando il torneo ha questa denominazione.

Nella Top Ten, l’Inter è al sesto posto, mentre la Roma è nona. Ottime posizioni per le due italiane. Grazie a questo piazzamento, i giallorossi sarebbero teste di serie come l’Inter per la prossima Champions League. Tra stasera e domani le italiane potrebbero migliorare ulteriormente le proprie posizioni. Una tra Milan e Roma è infatti destinata a smuovere la propria classifica.

C’è poi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che è stata agganciata dall’Arsenal dopo il pareggio col Bayern Monaco, che sarà impegnata questa sera contro il Liverpool. Infine la Fiorentina se la vedrà col Viktoria Plzen in Conference League.

1.Manchester City (Inghilterra) 147.000

2. Bayern Monaco (Germania) 140.000

3. Real Madrid (Spagna) 128.000

4. Paris Saint-Germain (Francia) 113.000

5. Liverpool (Inghilterra) 112.000

6. Inter (Italia) 101.000

7. Lipsia (Germania) 97.000

8. Chelsea (Inghilterra) 96.000

9. Roma (Italia) 95.000

10. Manchester United (Inghilterra) 92.000

11. Barcellona (Spagna) 91.000

12. Atlético Madrid (Spagna) 89.000

13. Borussia Dortmund (Germania) 89.000

14. Siviglia (Spagna) 84.000

15. Bayer Leverkusen (Germania) 82.000

16. Villarreal (Spagna) 82.000

17. Napoli (Italia) 80.000

18. Juventus (Italia) 80.000

19. Porto (Portogallo) 77.000

20. Benfica (Portogallo) 77.000