Inter, Frattesi e Calhanoglu verso la convocazione

Davide Frattesi dopo aver accusato qualche fastidio a bordo campo prima di entrare nella ripresa nell’ultima gara di lunedì contro il Genoa, tornerà a completa disposizione della squadra, non c’è stato bisogno di esami strumentali. Per Calhanoglu che sta smaltendo l’infortunio delle ultime settimane è molto probabile che sia tra i convocati nella prossima gara di campionato.

Inter, Calhanoglu domani torna in gruppo

La squadra gli spetterà tre partite molto decisive per le sorti di campionato e Champions League, sabato alle 18 contro il Bologna in trasferta, poi il ritorno di Champions contro l’Atletico Madrid, e il big match contro il Napoli pochi giorni dopo, il tutto solamente in otto giorni. E’ chiaro che Inzaghi dovrà avere la squadra al completo per affrontare al meglio queste gare importanti. Calhanoglu domani tornerà in gruppo, e c’è la possibilità non solo di vederlo tra i convocati, ma anche di vederlo titolare a Bologna, sempre con la dovuta precauzione.