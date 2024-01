Inter impegnata a Riad e Sensi ad un passo dalla cessione | Trovato l’accordo col Leicester

Mentre l’Inter è impegnata a Riad in Supercoppa, il Leicester ha trovato l’accordo in queste ore con il club nerazzurro per il trasferimento di Stefano Sensi.

Calciomercato Inter, Sensi vola in Inghilterra

Il calciatore ex Sassuolo si trasferirà nella Championship con le Foxes che pagheranno 2 milioni di euro, soldi legati a diversi bonus che potrebbero fruttare la cifra richiesta dai nerazzurri. Per un calciatore che va c’è uno sulla via del ritorno visto che Cesare Casadei potrebbe tornare presto al Chelsea.