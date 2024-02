Inter-Juventus 1-0: Inzaghi vola a +4. Gatti condanna i bianconeri

L’Inter vola in vetta e Juventus battuta

Primo tempo molto tattico dove è l’Inter a fare la partita con il possesso palla e la Juventus che prova a rendersi pericolosa in contropiede. Il match si sblocca al 37′ su una rovesciata in area di Pavard che cerca Thuram, il francese non trova la palla ma Gatti è sfortunato e la spedisce nella propria porta.

Nella ripresa squadre più lunghe e la prima occasione capita al 57′ sui piedi di Chalanoglu che stoppa di coscia in area e conclude col destro colpendo il palo. Rispondono i bianconeri al 63′ con un calcio d’angolo battuto da Yildiz, sponda di Bremer e Vlahovic in rovesciata spedisce sopra la traversa. Al 69′ arriva l’opportunità per raddoppiare per i nerazzurri con Dimarco che pennella sul secondo palo, Barella calcia al volo da due passi ma Szczesny risponde presente. Al 87′ miracoloso ancora Szczesny su Arnautovic che tutto solo in area calcia ma trova il muro polacco. Vince l’Inter che mette una seria ipoteca sullo scudetto finendo a +4 sulla Juve con una partita in meno.

Tabellino del match

Reti: 37′ aut. Gatti

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (89′ De Vrij); Darmian (73′ Dumfries), Barella (89′ Klaassen), Chalanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (73′ Carlos Augusto); Thuram (77′ Arnautovic), Lautaro. All. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti (88′ Alex Sandro), Bremer, Danilo; Cambiaso (88′ Miretti), McKennie (90′ Alcaraz), Locatelli, Rabiot, Kostic (66′ Weah); Yildiz (66′ Chiesa), Vlahovic. All. Allegri

Arbitro: Fabio Maresca

Ammoniti: 18′ Vlahovic, 32′ Danilo, 51′ Mkhitaryan, 77′ Thuram