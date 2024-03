Inter, la dirigenza alla ricerca di un nuovo difensore | Dalla soluzione interna a due nomi importanti

Il caso Acerbi potrebbe portare a una lunga squalifica del centrale difensivo nerazzurro. Proprio per questo motivo l’Inter potrebbe correre ai ripari in difesa, vista anche la possibile assenza di De Vrij che è fuori per infortunio.

Inter, Smalling e Kim le prime idee per il nuovo centrale difensivo

Con l’Inter che rischierebbe di essere in emergenza per le prossime gare di campionato, vista l’alta possibilità di una squalifica per Acerbi dopo i fatti di Inter-Napoli con Juan Jesus, per il finale di stagione Inzaghi potrebbe andare leggermente in difficoltà nelle scelte obbligate in difesa. Ma è molto probabile che il nuovo arrivo in difesa possa arrivare comunque anche senza la squalifica di Acerbi, visto che sia il difensore ex Lazio che De Vrij si avvicinano a una soglia di un’età importante. Ringiovanire il reparto con una nuova soluzione può essere sicuramente una mossa che la dirigenza vorrà fare. I primi nomi per quando si riaprirà il mercato sono Smalling e Kim, anche se per quest’ultimo il Bayern dovrebbe aprire al prestito. Sarebbe più economica invece la scelta low cost come fu con Acerbi, e l’inglese difensore della Roma potrebbe fare il caso dell’Inter. La soluzione interna invece per queste ultime nove partite dovesse arrivare la squalifica di Acerbi, sarebbe Bisseck che tanto sta facendo bene nelle sue uscite quando ha giocato da titolare. Questo ciò che analizza e afferma la “Gazzetta dello Sport”.