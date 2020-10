Inter, Lautaro Martinez: pugni alla panchina dopo il cambio. Il motivo

Se Lukaku ha fame di gol, Lautaro Martinez appare sempre più nervoso. L’ultimo episodio quello dopo il cambio in Genoa-Inter: perché i pugni alla panchina?

Nella serata genovese, ricorda la Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez è apparso l’ombra di se stesso e non ha trovato nemmeno il feeling con Romelu Lukaku. Forse ripensava al palo preso in Champions League che avrebbe regalato 3 punti all’Inter, e la rabbia di quell’occasione persa lo ha perseguitato anche nella gara contro il Genoa.

“Il palo preso da Lautaro in Champions trema ancora, e anche oggi ha giocato per la squadra”, afferma Conte nel post partira. “I pugni dopo il cambio? Ma lo hanno riferito perché non lo avevo notato. Non erano rivolti a me. Forse era arrabbiato per la sua prestazione o aveva litigato con un compagno”.

