Inter, c’è chi ride e chi piange. I nerazzurri si godono la vittoria di Napoli e la vetta della classifica ma son costretti a fare i conti con l’infermeria. Problemi per De Vrij: l’olandese è stato costretto a uscire per un risentimento muscolare all’adduttore della gamba sinistra.

Si fermano De Vrij e Dumfries

Problema anche per l’altro olandese Dumfries accusato nel finale di gara. I due calciatori saranno sottoposti ad accertamenti, Inzaghi e i tifosi interisti si augurano non sia nulla di serio per i due calciatori.