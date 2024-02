Inter, l’idea Rabiot a zero stuzzica | Il francese però chiude le porte

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport, l’Inter vuole provarci per Adrien Rabiot in scadenza la prossima stagione. Il centrocampista francese dunque si libererà a zero dai bianconeri e i nerazzurri, stuzzicati da quest’idea, proveranno ad assicurarsi un nuovo colpo a parametro zero dopo Taremi e Zielinski in dirittura d’arrivo.

Inter, Rabiot dice no ai nerazzurri

Questa mossa dell’Inter potrebbe essere una forma di tutela da un’eventuale cessione di Barella, ma che rientra anche nelle necessità a centrocampo della formazione nerazzurra. Rabiot tuttavia ha già chiuso le porte ai nerazzurri, che in caso di mancato rinnovo con i bianconeri preferirebbe proseguire la sua carriera all’estero e non in Italia.