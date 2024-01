Inter, Marotta: “Champions? Cavalcata trionfale e inaspettata ma meritata”

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, ha parlato alla trasmissione della Rai: “Un anno di sport“. L’a.d. nerazzurro ha voluto ripercorrere il percorso in Champions dei nerazzurri nella passata stagione fino ad arrivare alla finale persa contro il Manchester City.

Inter, le parole di Beppe Marotta

“La nostra in Champions è stata una cavalcata trionfale e inaspettata ma straordinariamente meritata perché arrivata grazie a vittorie contro avversari di grande valore. La sconfitta in finale contro il City ci ha lasciato del rammarico, il margine di differenza con loro è stato ridotto grazie alle occasioni, anche perché abbiamo avuto una grande chance di pareggiare con Lukaku. Onore ai vincitori. Averla persa così ci ha lasciato l’amaro in bocca ma la consapevolezza di essere una squadra matura“. Queste le parole dell’amministratore delegato dell’Inter sul percorso in Champions della passata stagione che ora è alle spalle.