Inter-Napoli 2-0 Nerazzuri vincenti grazie a D’Ambrosio e Lautaro. Tabellino ed Highlights

L’Inter batte il Napoli e torna seconda in classifica.

L’Inter liquida la pratica Napoli con un gol per tempo. Nella prima frazione D’Ambrosio buca Meret con un tiro dal cuore dell’area di rigore, nella ripresa Lautaro Martinez si inventa un super gol e mette in ghiaccio il risultato. Nerazzurri di nuovo al secondo posto. Bene l’Inter nel primo quarto d’ora di gioco, poi viene fuori il Napoli che crea almeno 5 nitide palle gol per il pareggio di cui una esce di pochissimo creata da Insigne. Nella ripresa miracolo di Meret su Brozovic proprio in apertura, poi è Elmans ad andare vicino al peri, rete che arriva al 73′.

Inter-Mapoli, il tabellino

Inter-Napoli 2-9

RETE: 10′ D’Ambrosio, 73′ Lautaro Martinez

INTER (3-4-1-2) – Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva (59′ Godin), Brozovic, Barella, Biraghi (79′ Young); Borja Valero (88′ Eriksen); Lukaku (89′ Moses), Sanchez (59′ Lautaro). A disposizione: Padelli, Berni,, Ranocchia, Esposito, Pirola, Agoumé, Skriniar. Allenatore: Antonio Conte.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Hysaj (83′ Malcuit), Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (59′ Ghoulam); Elmas, Demme, Zielinski (59′ Allan); Politano, Milik (83′ Callejon), Insigne. A disposizione: Ospina, Karnezis, Fabian Ruiz, Lozano, Luperto, Di Lorenzo, Younes, Lobotka. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ARBITRO: Valeri

AMMONITI: Sanchez, Brozovic, Barella, Lozano