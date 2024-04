Inter, nome nuovo per il dopo Dumfries | Tutti i dettagli

Occhi puntati su Aaron Wan-Bissaka in casa Inter, esterno inglese di proprietà del Manchester United. Come riporta gazzetta.it, quello del classe ’97 è uno dei nomi più gettonati da Ausilio e Marotta, che già lo scorso anno avevano preso informazioni sulla sua situazione.

Wan-Bissaka, c’è la volontà del giocatore

Con il contratto in scadenza nel 2025, potrebbe essere il momento giusto per l’affondo decisivo per portarlo a Milano la prossima estate. Molto dipenderà dal futuro di Denzel Dumfries, il cui rinnovo contrattuale continua a non arrivare e che potrebbe finire sul mercato a stagione conclusa, con le big di Premier League interessate a lui.

In caso di cessione dell’olandese, ecco che il profilo di Wan-Bissaka tornerebbe di fortissima attualità: il giocatore, pagato dal Manchester United 55 milioni ai tempi del suo arrivo dal Crystal Palace, dopo tanti anni dalla parte rossa di Manchester sarebbe attratto dall’ipotesi nerazzurra. Per l’esterno inglese potrebbe anche essere un ottimo palcoscenico per rilanciarsi in ottica Nazionale. Questa stagione, fra scelte tecniche e problemi di infortuni, il suo apporto non è stato costante: in totale sono 22 le apparizioni in tutte le competizioni giocate dai Red Devils, con all’attivo 3 assist fra Premier League e Champions League.