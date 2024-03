Inter, per l’attacco non c’è solo Taremi

L’Inter dopo essersi assicurata con largo anticipo Mehdi Taremi dal Porto a parametro zero per la prossima stagione, il club nerazzurro è alla ricerca anche di un altro attaccante con possibilità di alternarsi in partita con Lautaro e Thuram.

Inter, dopo l’uscita dalla Champions Marotta riflette sui prossimi acquisti

L’Inter vorrebbe una punta di livello per la prossima stagione oltre agli attaccanti che già ha in rosa, la gara persa ai rigori contro l’Atletico e soprattutto la mancanza di cinismo nelle situazioni più decisive della partita di ieri per chiudere la qualificazione, e pensare all’enormità di occasioni che non ha saputo sfruttare anche all’andata, Marotta e la dirigenza stiano pensando a correre ai ripari per avere una rosa ancora più forte nella prossima stagione.