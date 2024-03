Tutto pronto a Milano, scudetto e rinnovo per il tecnico dei sogni nerazzurro. Simone Inzaghi entro fine stagione dovrebbe firmare il rinnovo con l’Inter per altre tre stagioni.

Inter, per Inzaghi aumento e firma fino al 2027

L’Inter prepara il terzo rinnovo per Simone Inzaghi. Si sa studiando da tempo la proposta giusta per il nuovo contratto dopo quello nel giugno 2022 e nel settembre 2023. Il club nerazzurro studia una robusta promozione, guadagnata sul campo dal tecnico.

Prima bisognerà arrivare al termine della stagione, poi le parti si metteranno sedute a tavolino, analizzeranno la stagione passata e inizieranno a programmare la prossima, partendo sicuramente prima dal rinnovo del tecnico, poi dalle soluzioni per essere più forti e competitivi sul campo.

La dirigenza nerazzurra ha l’intenzione è di prolungare di altri due anni, quindi fino al 2027. Si parla di altre tre stagioni piene insieme. Ci sarà sicuramente un adeguamento economico con la cifra attuale, 5,5 annui, aumentata di circa un milione.

L’Inter proverà a mettere tutto nero su bianco entro fine campionato prima che il tecnico possa essere tentato da altre società. Simone Inzaghi è uno dei tecnici più apprezzati all’estero e sono tanti i club importanti pronti a fare una mega offerta all’allenatore piacentino.