Inter, Sebastiano Esposito ad un passo dal Parma: sfuma il Cagliari

Inter, Esposito va a Parma

Il futuro di Sebastiano Esposito sarà con ogni probabilità in Serie A, ma non con la maglia del Cagliari. L’ attaccante classe 2002, a lungo vicino al club sardo, è ora a un passo dal Parma. Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, i rossoblù avrebbero fatto un passo indietro nelle ultime ore: la valutazione dell’Inter non ha convinto la dirigenza sarda, che avrebbe preferito preferito defilarsi dalla trattativa. Ne approfitta il Parma, che nelle ultime ore avrebbe accelerato i contatti e presentato un’offerta da 4 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. L’ affare sembrerebbe ai dettagli con la chiusura definitiva attesa a breve.