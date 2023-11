Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, interviene ai microfoni di NOS e si lascia andare ad una dichiarazione d’amore per il club neroazzurro. Come riporta fcinter1908.it l’esterno dell’Inter, in ritiro con la nazionale, punta sicuro sullo scudetto ed elimina le voci di un possibile futuro lontano da Milano. Di seguito le parole di Dumfries.

“Abbiamo il chiaro obiettivo di vincere il campionato. Questo è ciò su cui mi concentro. Mi sento davvero a casa lì. Milano è una città bellissima, tifosi fantastici. Mi sento a casa lì con la mia famiglia e sono orgoglioso di poter giocare in un club così bello”.