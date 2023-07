Inter, senti Paolo Bonolis: “Con Lukaku non si può ricucire, mancano i margini”

Tra i tanti dubbi e le incertezze che fin qui hanno caratterizzato il calciomercato estivo dell’Inter vicecampione d’Europa, una cosa sembra essere certa: Romelu Lukaku non tornerà a vestire la maglia nerazzurra. In molti, ovviamente, hanno espresso la propria opinione sul comportamento dell’attaccante belga e su come si è chiusa la sua seconda storia con il club di Zhang. Tra questi anche il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis.

Inter, le dichiarazioni di Bonolis sulla vicenda Lukaku

Come sopra trascritto anche Paolo Bonolis, volto noto della televisione italiana nonché tifosissimo dell’Inter, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha espresso il proprio pensiero sul mancato trasferimento di Lukaku a Milano. Le sue parole: “Non ci sono più margini per ricucire. E poi l’estate è sempre una stagione pericolosa per Romelu… D’estate è scappato dallo United per andare all’Inter, poi dall’Inter per andare al Chelsea, poi dal Chelsea per tornare all’Inter. E adesso sta scappando per andare dove: Milan? Juve? Arabia? Mi sembra più un format ormai.”