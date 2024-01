Inter, toccata e fuga per l’attaccante ex Genoa | Il calciatore di nuovo sul mercato

Aspettando l’arrivo di Buchanan, in casa Inter si continua a lavorare alle uscite visto che nelle prossime ore potrebbero esserci diversi movimenti sul fronte delle partenze, a cominciare da Eddie Salcedo.

Calciomercato Inter, fronte cessioni | Ecco chi parte

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, l’ex Genoa potrebbe far ritorno a Milano per poi essere ceduto in prestito in serie B visto che l’attaccante interessa sia a Lecco, Ternana e Como con quest’ultimo che potrebbe spuntarla nella corsa al calciatore. Da valutare poi le situazioni legate anche a Agoume(piace in Spagna) e Sensi, che nelle prossime settimane potrebbero lasciare Milano.