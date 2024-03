Italia-Ecuador, le probabili formazioni | Le ultime

Azzurri in campo con il 3-4-2-1. Difesa con Darmian, Mancini e Bastoni. In mezzo al campo Jorginho e Barella, supportati da Bellanova, a destra, e Dimarco, a sinistra. In avanti Raspadori, sostenuto da Pellegrini e Zaniolo sulla trequarti. Tra i pali c’è Vicario.

Italia-Ecuador, le probabili formazioni:

ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Zaniolo; Raspadori. CT. Spalletti.

ECUADOR (4-2-3-1): Domínguez; A. Preciado, Pacho, Hincapie, Estupinan; M. Caicedo, Cifuentes; Plata, Sarmiento, Paez; J. Caicedo. CT. Felix Sanchez Bas.