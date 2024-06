Juve, accordo totale tra Kean e la Fiorentina: ora bisogna trovare l’intesa sul prezzo

Continua il lavoro di Giuntoli in casa Juventus. Mentre si cerca di limare i dettagli per la cessione di Szczesny (in attesa dell’arrivo di Di Gregorio di settimana prossima), passi avanti importanti sono appena stati fatti per la vendita di Moise Kean alla Fiorentina.

Juve, Kean alla Fiorentina: la richiesta è di 15 milioni

Accordo totale tra Kean e la Fiorentina. Ora inizia la parte forse più difficile, dove vedremo in atto un tira e molla sul prezzo tra le due società. Infatti sono in programma al più presto nuovi contatti tra le due dirigenze per provare a definire l’intesa: la Fiorentina, come racconta a SkySport Gianluca Di Marzio, punta a spendere meno di 15 milioni di euro, che ad oggi è la richiesta della Juventus.