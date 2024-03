L’ex presidente del Carpi, Stefano Bonacini, con cui ha lavorato Cristiano Giuntoli dal 2009 al 2015, durante un’intervista ha parlato, tra le varie cose, anche del Football Director della Juventus. Le sue parole a Tuttojuve.com.

Juve, le parole di Bonacini su Giuntoli

Bonacini, sul lavoro che sta svolgente Giuntoli in bianconero: “Il lavoro di Cristiano, quello importante, partirà dalla prossima stagione. Quest’anno è arrivato un po’ tardi, ha fatto un anno di esperienza in una società nuova e ha avuto modo di vedere un po’ di cose. Ora è pronto da qui ai prossimi quattro anni”.

A Bonacini viene chiesto un parere sulle dichiarazioni di Cristiano Giuntoli sulla Juve quando parla di quarto posto e di riconferma dell’allenatore “Sta bluffando o dice la verità?” Al riguardo afferma: “Secondo me è realista, dice che la squadra deve raggiungere il piazzamento Champions ed è stato premonitore del fatto che qualche appannamento sarebbe potuto arrivare. E così è stato. E’ un discorso intelligente, corretto perché il quarto posto è la posizione in classifica che probabilmente la società ha chiesto a Cristiano o all’allenatore. Se poi dovessero arrivare altri risultati, tanto di guadagnato”.

Sull’attuale rapporto con Giuntoli, Bonanici dice: “Ci sentiamo abbastanza, almeno una volta ogni 10/15 giorni, il rapporto tra di noi è sempre ottimo. Cristiano non è in difficoltà, lo sento sempre combattivo ed è battagliero come suo solito. Dovevo andare a Torino a vedere la supersfida con l’Inter, ma poi mi sono ammalato e non ci sono più andato. Devo ancora andare allo ‘Stadium a vederlo dal vivo”.

Per finire, viene chiesto a Bonacini Che idea si è fatto su quello che potrebbe essere il rapporto con mister Allegri? “Da quel che so è un rapporto buono, non ci sono discussioni. Sono due professionisti pagati per portare a casa i risultati, il periodo è un po’ appannato ma sono convinto che la squadra inizierà di nuovo a macinare come all’andata. Sinceramente, per quel che mi riguarda, non mi soffermerei molto sull’allenatore, fino ad un mese fa era in scia all’Inter ed è stato fatto un passo falso. Anche perché ha un contratto che scade nel 2025”.