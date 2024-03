Juventus, bianconeri al lavoro per il rinnovo di Yildiz | Tutti i dettagli

La Juve ha già iniziato a pensare al rinnovo di Yildiz fino al 2029, nonostante il turco abbia firmato qualche mese fa un prolungamento fino al 2027.

Juventus, Yildiz e il suo futuro in bianconero

Come scrive Tuttosport, al momento la questione non è considerata prioritaria, ma la situazione del giocatore turco è cambiata da dicembre, rispetto a quando faceva la spola tra la Next Gen e la prima squadra. Yildiz è ormai stabilmente alla Juve ed è una delle pietre miliari su cui la Vecchia Signora vuole puntare per il futuro. Nel rinnovo del contratto mancano diversi elementi, tra cui l’inserimento di una clausola rescissoria richiesta dall’agente del giovane talento. Ad oggi, questo non sembrerebbe essere un ostacolo insormontabile.