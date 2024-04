Juventus, Chiesa a disposizione per il derby con il Toro, ancora individuale per Milik | Le ultime dall’allenamento

La Juventus si prepara al derby con il Toro: Chiesa sarà a disposizione, per Milik ancora differenziato

Federico Chiesa sarà a disposizione per il derby della Mole contro il Torino in programma sabato alle 18. L’attaccante dopo aver recuperato da qualche problema fisico negli ultimi giorni, questa mattina ha svolto l’allenamento in gruppo con la squadra, e sarà con ogni probabilità titolare del match, è ciò che riferisce “TMW”.

Juventus, Milik ancora out, spera nel recupero in extremis

Per quanto riguarda Milik invece rimane a lavorare per cercare di recuperare per la gara contro il Torino, anche se difficilmente sarà della partita. Il polacco oggi si è allenato individualmente. Intanto la designazione arbitrale del derby tra Torino-Juventus sarà affidata a Maresca.