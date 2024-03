Juventus, cosa filtra in vista della Lazio? Il punto sugli infortunati dopo la seduta odierna

La Juventus sta lavorando alla Continassa con quei pochi giocatori che non sono andati in Nazionale per via dei rispettivi infortuni. Oggi si è svolto l’ultimo allenamento della settimana con il gruppo di Allegri che si è aggregato alla Next Gen svolgendo una partitella in famiglia. Il tecnico toscano ha concesso ai suoi giocatori il weekend libero per poi riprendere gli allenamenti lunedì pomeriggio con i nazionali che entro martedì dovrebbero essere di ritorno per preparare al meglio la sfida con la Lazio.

Vlahovic a parte mentre Milik e Alcaraz…

Durante l’allenamento odierno Dusan Vlahovic ha svolto lavoro personalizzato per la dorsalgia e dovrà scontare anche il turno di squalifica contro la Lazio. Milik e Alcaraz, invece, hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero ma la sfida dell’Olimpico è in forte dubbio per entrambi con l’attacco che sarà composto con ogni probabilità da Kean e Chiesa. Il centrocampista argentino potrebbe tornare tra i convocati per la sfida di Coppa Italia contro i biancocelesti.