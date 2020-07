Juventus, discorso scudetto potrebbe chiudersi già domenica

Ai bianconeri basterebbero due punti in tre giornate per mettere le mani sul nono titolo consecutivo.

I bianconeri vinceranno aritmeticamente lo scudetto nella prossima giornata in caso di vittoria sulla Sampdoria, domenica alle 21.45. Infatti, persa la partita contro l’Udinese, la Juve ha solo rimandato la festa ‘Scudetto’; vicinissimi comunque al 9° titolo consecutivo e alla parola fine alla corsa per il titolo. Per essere sicuri di vincere il nono scudetto di fila, Ronaldo e compagni dovranno battere la squadra di Ranieri indipendentemente dai risultati delle inseguitrici.

La Juve potrebbe quindi vincere il campionato di Serie A con 82 punti, uno score ben più basso dei 95 di due anni fa, per non parlare poi del picco dei 102 punti conquistati da Antonio Conte nella stagione 2013-2014.

Nelle l’ultima conferenza stampa Sarri chiarisce la situazione: “C’è la volontà di andare all’obiettivo senza perdere la testa, abbiamo fino al 2 agosto per arrivarci. Domani è una possibilità, dobbiamo giocare con questo spirito, con combattività per arrivare all’obiettivo perché come ho sempre detto andarci vicino conta zero”. In risposta alla domanda sulla preparazione per la Champions, il tecnico bianconero afferma: “Non stiamo facendo nessuna preparazione perché stiamo giocando ogni 72 ore quindi è impossibile fare qualsiasi tipo di lavoro. In questo momento non c’è nessuno che sta lavorando dal punto di vista fisico se non individuale. Se uno va in campo ogni 72 ore non c’è tempo e modo di fare lavori specifici”.