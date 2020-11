Juventus, Dybala alla UEFA: “Mi assegnate la doppietta?”

Paulo Dybala torna al gol. Nella sfida di ieri sera contro il Ferencvaros l’argentino ha realizzato una doppietta anche se a referto una rete è stata conteggiata come autogol di Dvali. La UEFA lo ha celebrato sui social e La Joya ha chiesto, scherzandoci su, l’assegnazione della seconda rete. Piccoli ma importanti segnali, soprattutto per Andrea Pirlo che adesso spera che il suo attaccante non si fermi più e continui a segnare con maggior costanza. Il tweet:

👏🏼 and to celebrate, can I have a brace today? 😉 https://t.co/zdd1WAG1kW — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) November 4, 2020