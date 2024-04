Juventus e Milan, obiettivo in comune per la fascia: i bianconeri tentano il sorpasso

Cercasi terzino sinistro. La Juventus è a caccia di forze fresche sulla fascia sinistra, con Alex Sandro sicuro partente, e il Milan è da anni alla ricerca di un sostituto di Theo. Per entrambe quindi riflettori accesi su Dorgu, diciannovenne terzino del Lecce.

Non solo Juve e Milan: anche Liverpool e Tottenham sul giocatore

Il danese di origini nigeriane è stato ingaggiato per 200mila euro dal Nordsjaelland, squadra che milita nel massimo campionato del suo Paese. Dopo questa stagione ad alto livello, ora il valore del suo cartellino è di circa 20 milioni: Giuntoli ha già chiesto informazioni sul giocatore che probabilmente diventerà un pezzo pregiato del prossimo mercato. Su di lui come detto anche il Milan, ma attenzione alle sirene inglesi: Liverpool e Tottenham seguono la situazione. Dorgu gioca anche nella Under 21 della Danimarca, ma punta alla Nazionale maggiore in chiave Europei.