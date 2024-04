Milan, il Bayern Monaco piomba su Theo e Maignan

Il Milan sta lavorando per prolungare i contratti di Mike Maignan e Theo Hernandez, in scadenza nel 2026. I due francesi chiedono un aumento salariale significativo e le trattative potrebbero presto concludersi.

Milan, i tedeschi puntano Theo e Maignan

Gli estimatori non mancano sia per il portiere che per il terzino. In particolare il Bayern Monaco sta tenendo d’occhio entrambi. Lo ha riferito questa mattina la Gazzetta dello Sport, spiegando che i tedeschi vedono in Maignan l’erede di Neuer, con Theo Hernandez la prima scelta per succedere a Davies, che dovrebbe trasferirsi nella squadra di Ancelotti quest’estate. In via Aldo Rossi si ascolterà ancora qualche proposta per questi due gioielli, ma per cifre da capogiro, vicine a 100 milioni di euro.