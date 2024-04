Milan, rinnovo Maignan: da trovare l’accordo sull’ingaggio

I rossoneri non vogliono rischiare di perdere il loro portiere come successo con Donnarumma, e iniziano le trattative per il rinnovo del francese.

Una delle questioni che sta affrontando la dirigenza del Milan in questo periodo è il rinnovo di Mike Maignan. Il francese nella difficile trasferta contro la Fiorentina è stato decisivo con un diversi interventi importanti. Il Corriere dello Sport riferisce che i rossoneri hanno già avviato i contatti con l’entourage del portiere, per avviare la trattativa in vista del rinnovo del contratto che scade nel 2026. L’inizio delle conversazioni con largo anticipo sulla scadenza testimonia l’intenzione di non voler tornare ad avere una situazione simile a quella verificatasi con Donnarumma.

Rinnovo di Maignan al Milan: le richieste per l’ingaggio

Sia il Milan che Maignan vogliono continuare insieme, ma come sempre c’è da trovare un accordo sul lato economico. Attualmente il francese percepisce 2,8 milioni a stagione, e l’intenzione dei rossoneri è di offrire circa il doppio. Le richieste del portiere sono leggermente più alte, in linea con gli stipendi dei top della rosa. Il Milan ha le idee chiare: non vuole perdere Maignan, e sa che sarà necessario uno sforzo economico per trattenerlo. Resta da capire su quale cifra si accorderanno le due parti.