Il Diavolo stende la Viola al Franchi. Maignan e Leao superstar!

Scaroni nel pre-partita conferma la stima in Pioli anche per la prossima stagione, ed il tecnico rossonero confeziona insieme alla squadra una vittoria a Firenze che pesa molto per la classifica, Juve distanziata e Champions quasi in cassaforte. La vittoria dei rossoneri è firmata dalle reti del solito Loftus Cheek servito da un colpo di tacco in area di Leao, pareggio momentaneo della Viola grazie ad un tiro dal limite di Duncan, poi Leao in contropiede scarta Terracciano e deposita il pallone in rete. Maignan è ritornato quello dello scudetto rossonero, con due salvataggi prodigiosi su Belotti e Mandragora. Il Milan nel complesso è risultato superiore, con diverse occasioni da rete sprecate, mentre la Fiorentina sopratutto nel finale del primo tempo e dopo il pareggio è sembrata pericolosa. Il Milan è alla terza vittoria consecutiva, mentre la squadra di Italiano ha vinto una sola volta nelle ultime sei partite.

Il tabellino

Fiorentina-Milan 1-2

FIORENTINA: (4-2-3-1): Terracciano; Dodô (dal 22′ st Kayode), Milenković, Martínez Quarta (dal 43′ st Barak), Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné (dal 43′ st Sottil), Beltrán, Kouamé (dal 22′ st Nico Gonzalez); Belotti. A disp.: Martinelli, Vannucchi; Comuzzo, Faraoni, Kayode, Parisi, Ranieri; Arthur, Barák, Castrovilli, Infantino, Lopez; González, Nzola, Sottil. All. Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders (dal 17′ st Okafor); Chukwueze (dal 28′ st Pulisic), Loftus-Cheek, Leão (dal 17′ st Musah); Giroud (dal 37′ st Jovic). A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Gabbia, Simić, Terracciano; Adli, Musah, Pulisic, Zeroli; Jović, Okafor. All. Pioli.

Reti: 2′ st Loftus-Cheek, 5′ st Duncan, 8′ st Leao

Ammoniti: Biraghi, Martinez Quarta, Thiaw, Tomori, Loftus Cheek

Recupero: 0′ pt, 5′ st