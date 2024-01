Juventus-Empoli 1-1: Milik inguaia Allegri. Occasione Inter e Scudetto più lontano

Nicola strappa un punto allo Stadium

Allegri decide di far partire Milik dal 1′ ma il polacco non ripaga la fiducia del tecnico facendosi cacciare al 18′ per un’entrataccia su Cerri dopo lo stop sbagliato in mezzo al campo. La grande occasione per passare in vantaggio, però, ce l’hanno proprio i bianconeri nell’ultima azione del primo tempo quando Miretti recupera palla sulla trequarti, entra in area ma davanti a Caprile calcia alto. Bene l’Empoli nei primi 45 minuti ma nel secondo tempo entra meglio la Juventus che trova subito il vantaggio dopo cinque minuti. Sugli sviluppi di calcio d’angolo Gatti colpisce di testa sulla schiena di Ismajli, la palla resta lì e Vlahovic al volo punisce Caprile. I toscani ci provano e trovano anche il pareggio al minuto 70 con un tiro preciso di Baldanzi dal limite dell’area che batte Szczesny. Finisce con un pareggio la sfida dello Stadium.

Tabellino del match

Reti: 50′ Vlahovic, 70′ Baldanzi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (78′ Yildiz), McKennie, Locatelli, Miretti (59′ Weah), Kostic (78′ Iling Jr); Milik, Vlahovic. All. Allegri

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski (90′ Fazzini), Grassi (56′ Cancellieri), Maleh, Cacace; Cambiaghi (94′ Marin), Cerri (56′ Baldanzi). All. Nicola

Arbitro: Livio Marinelli

Ammoniti: 19′ Walukiewicz, 93′ Weah

Espulsioni: 18′ Milik