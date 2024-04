Juventus-Fiorentina, le ultimissime da Torino | Le formazioni

La Juventus ospita la Fiorentina, Allegri punta su Vlahovic in coppia con l’ex di turno Chiesa, la Fiorentina si affida sul gallo Belotti. Una gara da dentro o fuori per la Juve in chiave secondo posto, il Milan non molla, la seconda piazza diventa obiettivo difficile.

LE FORMAZIONI DI JUVENTUS FIORENTINA

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Gonalez, Beltran, Sottil, Belotti. All. Italiano