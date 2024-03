Juventus, futuro incerto per Bremer. Occhi sul sostituto

La situazione del difensore brasiliano che piace in Premier League, e il possibile sostituto in caso di sua partenza.

Negli ultimi giorni si è parlato spesso del possibile addio di Gleison Bremer alla Juventus. C’è un forte interesse dalla Premier League, in particolare da parte del Manchester United. È stata citata nell’occasione una clausola rescissoria del brasiliano da 65 milioni di euro, ma in realtà si tratta di un tipo di clausola differente. Il contratto stabilisce che in caso arrivi un’offerta per rescindere il contratto, i bianconeri avrebbero la possibilità di neutralizzarla aumentando l’ingaggio del difensore a una cifra prestabilita. Di conseguenza in ogni caso la decisione finale rimane nelle mani della Juventus, ma se dall’Inghilterra dovesse arrivare una proposta superiore alla cifra della clausola sarebbe difficile resistere.

Diomande dello Sporting Lisbona se parte Bremer

Se alla fine della telenovela Bremer lasciasse Torino, la Juventus ha già pronta un’idea del sostituto. Si tratta di di Ousmane Diomande, centrale ivoriano dello Sporting Lisbona, fresco campione della Coppa d’Africa. Nelle ultime settimane gli osservatori dei bianconeri si sono recati in Portogallo per seguire da vicino il classe 2003. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni, e il giocatore piace anche a Newcastle e Chelsea. Concorrenti non semplici, ma la Juventus monitora la situazione.