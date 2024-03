La Juventus ha bisogno di fare cassa per riuscire a fare un buon mercato questa estate. Bremer potrebbe andare via. Lo United suona la carica. Per portarlo via occorrono 60 milioni di euro, che gli inglesi non avranno difficoltà a mettere sul tavolo dei bianconeri.

Il mercato è fatto di entrate e di uscite, ma anche di “sacrifici”. A Torino si dovranno fare scelte importanti durante il mercato estivo e, se da una parte i movimenti in entrata, con i fari puntati su Koopmeiners dell’Atalanta e Ferguson del Bologna, dall’altra parte c’è il la necessità di lasciar andare un giocatore. Sarà addio a Bremer?

Juventus, via Bremer per far arrivare Koopmeiners e Ferguson

La Juve ha bisogno di incassare per permettersi nuovi movimenti sul mercato. Molto probabilmente il “sacrificato” sarà Gleison Bremer. Il difensore è finito in prima pagina sui tabloid inglesi con sotto la scritta Manchester United. Difficile anche dire no ad un club del genere.

Se gli inglesi sono pronti a pagare ogni centesimo necessario per portarlo via, la Vecchia Signora non opporrà resistenza. Il brasiliano ha una clausola rescissoria nel suo contratto inserita al momento del rinnovo che lo libera per 60 milioni, dei quali il 10% spetta al Torino (secondo Fabrizio Romano attivabile nel 2025, ma ci sarebbe un accordo sulla parola tra club e giocatore per accettare una cifra identica). Cifra importante che in Premier possono permettersi di pagare, e con lo United pronto a mettere subito sul tavolo della Juventus.