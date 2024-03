Juventus, Giuntoli segue due nomi per la difesa | Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport presenta i difensori che la Juventus sta tenendo d’occhio per la prossima stagione, dopo aver già rinforzato la rosa con l’ingaggio di Tiago Djalo dal Lille a gennaio.

Juventus, gli obiettivi di Giuntoli

I bianconeri continuano a monitorare il difensore inglese del Bournemouth Lloyd Kelly. Un altro nome che Giuntoli sta monitorando è quello di Ousmane Diomande, classe 2003, che gioca nello Sporting Club in Portogallo. La Vecchia Signora per abbassare il costo del cartellino, potrebbe inserire nella trattiva l’attaccante brasiliano Kaio Jorge, che attualmente è in prestito al Frosinone che piace e non poco alla società lusitana.