Juventus, sirene francesi per Kaio Jorge: i bianconeri fissano la cifra

Kaio Jorge è destinato a non tornare alla Juventus la prossima stagione, considerando l’abbondanza in attacco e le buone prestazioni al Frosinone che hanno fatto ingolosire diverse squadre europee.

Juventus, il Lille punta a Kaio Jorge per il dopo David

Kaio Jorge è seguito dallo Sporting Lisbona, ma anche dal Lille che potrebbe mettere gli occhi sul talento brasiliano come sostituto di Jonathan David, in partenza viste le tante richieste in giro per l’Europa. La Juventus lo valuta 15 milioni di euro, e il Lille, qualora dovesse cedere il bomber canadese, potrebbe trovare nel brasiliano le caratteristiche tecniche necessarie richieste.