Juventus, Giuntoli tiene d’occhio il sostituto di Alex Sandro | I dettagli

Wendell è l’obiettivo della Juve per sostituire Alex Sandro. Il terzino ha esordito con il Brasile a Londra sabato sera ed è stato tenuto d’occhio da un inviato della Vecchia Signora.

Juventus, il possibile sostituto di Alex Sandro

Lo riporta la Gazzetta dello Sport, secondo cui Wendell piace alla Juve perché è un mancino naturale, ha esperienza internazionale e può giocare come terzino, come braccio di una difesa a tre o come esterno in un centrocampo a cinque. Per questo può essere utilizzato come sostituto di Alex Sandro o come alternativa sulla fascia sinistra, in grado di adattarsi a qualsiasi modulo, dal 3-5-2 al 4-3-3 (e sue varianti). Il suo contratto attuale con il Porto è fino al 2025, con uno stipendio annuale di poco superiore a 1 milione.