Juventus, Huijsen la chiave per arrivare a Koopmeiners

Dean Huijsen attualmente in prestito alla Roma piace molto all’Atalanta e a Gasperini. Proprio per questo motivo secondo la “Gazzetta.it” il difensore potrebbe essere la chiave per arrivare in estate a Koopmeiners.

Juventus, per arrivare a Koopmeiners i bianconeri puntano a cedere Huijsen

All’Atalanta potrebbe ricevere molto più spazio specialmente se dovesse esserci un’uscita importante in difesa. Il giocatore potrebbe avere tutte le caratteristiche tecniche che piacciono a Gasperini: difensore veloce che sa impostare bene con i piedi. Una contropartita fondamentale per la Juventus per cercare di chiedere un sconto per Koopmeiners.