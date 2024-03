Juventus, il futuro di Huijsen sarà a Torino

Dean Huijsen con molta probabilità dopo l’esperienza a Roma tornerà alla Juventus. Le ottime prestazioni che ha fornito in così poco tempo a Roma con De Rossi, sia nella difesa a 3 che a 4 si è trovato ad essere molto duttile come giocatore, segna, è bravo di testa, sa impostare, ed è giovanissimo.

La Juventus vuole riprendersi Huijsen a fine stagione

Il futuro della difesa della Juventus come riferisce “Tmw” potrebbe essere affidato proprio a Huijsen. Il difensore aveva firmato un prolungamento di contratto fino al 2028, ma non è escluso che possa esserci un accorgimento fino al 2029. La Juventus ci punta molto considerando che ha bassi costi, e che Danilo è in scadenza di contratto e Bremer è seguito molto in Premier League, non resta che aspettare e capire cosa riserverà il futuro della retroguardia bianconera.