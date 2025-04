Juventus, il Nottingham Forrest sulle tracce di Douglas Luiz: sarà addio?

Il brasiliano verso il rientro in Premier.

Douglas Luiz, arrivato alla Juventus in pompa magna la scorsa estate, potrebbe salutare dopo una sola stagione: su di lui, infatti, ci sarebbe il forte interesse del Nottingham Forrest. Per il centrocampista brasiliano, pagato 28 milioni di euro (più i cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Illing Jr.), si tratterebbe di un ritorno in Premier League, vista la sua precedente esperienza positiva con l’Aston Villa.

Juventus, Douglas Luiz probabile addio in estate

Durante il mercato di gennaio, il Nottingham Forrest aveva avviato una trattativa per portare il centrocampista brasiliano in Inghilterra, ma alla fine, la Juventus ha deciso di rifiutare l’offerta. Nelle ultime gare di campionato è probabile che al giocatore venga data la possibilità di rilanciarsi sul campo, così da attirare anche ulteriori offerte. A favorire la possibile riuscita della trattativa con il Nottingham è sicuramente il rapporto di Edu Gaspar, DS dei biancorossi e grande estimatore di Luiz. Le due società, nel frattempo, studiano i termini dell’operazione: gli inglesi vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, mentre i bianconeri vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni.